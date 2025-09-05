Мультицентр приобрел новых партнёров

«Мультицентр стал тем самым примером эволюции, которая не останавливается. Сегодняшние соглашения — с Политехом, центром поддержки предпринимательства, ЦИТО, Всеволожским районом — не формальность, а новые шаги к повышению качества жизни людей в Ленинградской области. Я горжусь коллективом Мультицентра и Ириной Дрозденко — они всегда берутся за самые сложные задачи, и, как бы ни было сложно, достигают результата. Новых побед — человеческих судеб, которые сложились успешнее и счастливее, благодаря вашему труду и участию», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции расширяет круг партнёров: в день 10-летия директор учреждения Ирина Дрозденко подписала два соглашения. Первое — с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о сотрудничестве в сфере образования. Второе — многостороннее соглашение о межведомственном взаимодействии в рамках Кластера сопровождения участников СВО и их семей. В него вошли Фонд «Защитники Отечества», администрация Всеволожского района, АО «ЦИТО», Всеволожская клиническая межрайонная больница, ЛОЦ поддержки предпринимательства, Всеволожский агропромышленный техникум и компания «Развитие – Д».

Мультицентр создан в 2014 году как учреждение для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью. Его директор и автор идеи — Ирина Дрозденко. За десять лет работы центр подготовил более 1700 человек, из которых около тысячи нашли работу. Здесь внедрена уникальная модель сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья, которая сегодня используется более чем в 20 регионах России. В 2025 году центр начал подготовку и реабилитацию участников специальной военной операции и членов их семей: уже более 175 человек получили новые профессии, медицинскую и психологическую помощь.

В Мультицентре организованы учебные мастерские, дома сопровождаемого проживания, лаборатории протезирования и реабилитации. Учреждение активно делится наработками, формирует базу для новых социальных проектов и подключает партнёров на федеральном и региональном уровнях. Новые соглашения закрепили взаимодействие в сферах образования, медицины, социальной адаптации и занятости, став очередным шагом к развитию системы поддержки жителей Ленинградской области.