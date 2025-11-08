Гатчинские выпускники написали репетиционное сочинение

Руководитель пункта проведения экзамена на базе Гатчинской школы № 9, заместитель директора по УВР Игорь Липский считает:

«С поставленной задачей должны справиться все выпускники, потому что темы, предложенные обучающимся, были доступны и ориентированы на школьную программу по литературе. Рекомендации по организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) были соблюдены, внештатных ситуаций на пункте проведения не было. Выпускники, выходившие из аудиторий, делились мнением о предложенных темах, и, как оказалось, проблемных ситуаций не возникло, потому что художественные произведения, прочитанные на уроках литературы, послужили хорошими аргументами для работы».

Результаты будут объявлены участникам до 12 ноября 2025 года в своих школах. Данное мероприятие проводится для того, чтобы подготовить обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального округа к проведению итогового сочинения.

Процедура проводилась в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора по проведению сочинения в 2025–2026 учебном году с использованием бланков регистрации.

Написание сочинения началось в 10 часов и продолжилось 3 часа 55 минут (235 минут). Комплект тем сочинения был опубликован за 15 минут до начала проведения репетиционного сочинения на официальном сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Участники могли выбрать одну из предложенных тем:

1. В каких поступках человека проявляется доброта?

2. Что значит брать на себя ответственность за свою судьбу?

3. Как человек может сделать мир вокруг себя лучше?

4. Как Вы понимаете слова А.Т. Твардовского: «Есть имена и есть такие даты, – они нетленной сущности полны»?

5. Какими нравственными качествами должен обладать современный учёный?

6. Чем Вам интересы герои любимых книг?

Выпускник Гатчинской школы № 2 Андрей поделился впечатлением о проведенном репетиционном сочинении:

«Я писал работу на тему «Как человек может сделать мир вокруг себя лучше?». Ее я выбрал не случайно. Считаю, что она привлекает внимание моих сверстников. У меня не возникло трудностей в подборе аргументов, так как мною прочитаны произведения различных авторов по данной теме».

Напомним, что в 2025-2026 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится 3 декабря 2025 года, резервные дни - 4 февраля и 8 апреля 2026 года. Заявление об участии в итоговом сочинении (изложении) подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). Данная работа пишется для получения допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения будет «зачет» или «незачет».

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения по желанию, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. Данная категория участников вправе предоставить в образовательные организации высшего образования результаты итогового сочинения только текущего года, при этом результаты итогового сочинения прошлого года аннулируются.