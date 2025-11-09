Рыбицы – деревня с интересным названием. Часть 2

Колхозная жизнь старой деревни

Важным событием середины 1920-х годов стало открытие начальной школы, которая разместилась в одном из национализированных домов. В 1927 году школой заведовал Петр Исаакович Лаамонен, работали еще две учительницы. В это время население Рыбиц составляло 218 человек.

Пока в деревне не было колхоза, крестьяне-единоличники довольно успешно справлялись с выполнением государственных обязательств и погашением налогов в сельскохозяйственной деятельности.

«Выполнить все обязательства перед государством к 25 сентября решили на своем собрании единоличники деревни Рыбицы Меженского сельсовета, – сообщала в сентябре 1933 года газета «Красногвардейская правда». – И показали, что умеют не только выносить хорошие решения, но и проводить их в жизнь. На другой день, 24 сентября, они организовали сдачу картофеля государству безлошадными хозяйствами. 10 подвод картофеля привезли безлошадники на заготпункт…» С этой инициативой выступили местные крестьяне – член сельсовета П.И. Мондонен и единоличник И.А. Авикайнен.

Начало коренных преобразований в деревне связано с организацией весной 1934 года колхоза «Красные Рыбицы» – довольно поздно по сравнению с другими селениями района, где колхозное движение развернулось на несколько лет раньше. Первоначально в него вступило всего 15 хозяйств. Занимался колхоз исключительно полеводством и молочным животноводством.

В 1935 году крестьяне-единоличники, не вступившие в эту сельхозартель, были подвергнуты жестокой критике. После этого все хозяйства вошли в колхоз; три семьи были записаны в кулаки с лишением избирательных прав, а одна – выселена из деревни на север.

Хозяйство быстро набирало силу, и к концу 1930-х годов «Красные Рыбицы» были уже среди передовых хозяйств, а в районной газете чаще других сообщалось об успешной работе колхозника-передовика Петра Исааковича Мондонена.

В хозяйстве имелись изба-читальня и клуб, был открыт магазин сельского потребительского общества.

Об этом времени вспоминала старейшая жительница деревни Анна Ивановна Харламова, в девичестве Иванова, 1926 года рождения:

«В Рыбицах до войны было всего три русских семьи, остальные – финны, были также две эстонские семьи. Самая большая семья – Ивановых, в которой я выросла. У нашей было деревенское прозвище – Родичевы.

Мой отец, Иван Александрович Иванов, участник Первой мировой войны, после революции перешел в Красную армию, демобилизовался, вернулся домой и занимался извозом, возил дачников со станции Сиверская. Когда в деревне появился колхоз, он был выбран его председателем, так как был уважаем в деревне. Брату отца, Василию, досталось от Советской власти, потому что он служил в Белой армии. Его вызывали в ЧК, некоторое время он даже сидел в тюрьме. У другого брата, Михаила, была большая семья – 12 детей. Все Ивановы работали в колхозе. Я до войны училась в местной начальной школе, а потом продолжала обучение в Рождественской восьмилетней школе.

Хорошо была налажена в деревне культурная работа, приезжала кинопередвижка, устраивались танцы, была своя самодеятельность. Колхозники участвовали в выставках, знатные доярки даже ездили в Москву на Всесоюзную выставку, где рассказывали о своих достижениях».

Из отчетной хроники известно, что в 1941 году председателем колхоза был местный уроженец Н.А. Мондонен, а главным агрономом – А.К. Кеск. Накануне войны в деревне насчитывалось 66 дворов.

Дачные знаменитости

В довоенное время деревня Рыбицы оставалась местом летнего отдыха ленинградцев. По рассказам старожилов здесь жило немало известных людей.

Но главной дачной знаменитостью, несомненно, был выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии (1978 г.), академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического труда Петр Леонидович Капица (1894–1984 гг.). Будучи видным организатором науки, с 1934 года он возглавлял созданный им Институт физических проблем. С 1936 года П.Л. Капица снимал в деревне дачу. В летние месяцы здесь жила его семья: супруга Анна Алексеевна, дочь знаменитого академика А.Н. Крылова (сиверского дачника), дети Сергей и Андрей.

Сам ученый бывал в Рыбицах наездами, времени на отдых у него оставалось немного. Любимым семейным досугом на даче были пешие прогулки по окрестностям и лодочные по реке Оредеж. Его дети дружили с местными мальчишками. Сын П.Л. Капицы, Сергей Петрович, тоже стал известным физиком, профессором, лауреатом Государственной премии СССР, телеведущим научно-популярной передачи «Очевидное – невероятное».

Здесь же в это же время отдыхал с семьей другой известный физик-теоретик, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда Владимир Алексеевич Фок (1898–1974 гг.). Семьи Капицы и Фока дружили. Эти места ему настолько понравились, что после войны семья В.А. Фока несколько летних сезонов продолжала приезжать в Рыбицы. Эти сведения были получены от ленинградского ученого-физиолога, доктора биологических наук Геннадия Ивановича Новикова (1947–2021 гг.), многолетнего сиверского дачника, который был хорошо знаком с представителями семьи В.А. Фока.

Воспоминания о военном времени

Печальные страницы истории деревни связаны с периодом Великой Отечественной войны. Так как Рыбицы располагались по соседству с Сиверским военным аэродромом, строительство которого закончилось в 1936 году, рядом с деревней перед самой войной был создан так называемый ложный аэродром, который должен был иметь отвлекающее значение на случай военных действий.

В июне 1941 года мужское население начали призывать на фронт. Из деревни ушло более 40 человек. Среди них: Василий Александров, 1906 года рождения; Андрей Вольман, 1919 года рождения; Александр Корешков, 1920 года рождения и другие.

Вчерашние школьники тоже рвались бить врага. 16-летний Николай Иванов, который закончил 8 классов и устроился на работу в колхоз «Красные Рыбицы», записался добровольцем в Красную армию, но был направлен в школу фабрично-заводского обучения с военным уклоном… Вспоминает старейшая жительница деревни Анна Ивановна Харламова, в девичестве Иванова, 1926 года рождения:

«Уже через месяц после начала войны немецкие самолеты стали бомбить поддельный аэродром, что построили наши еще до начала войны. Немцы сбрасывали на Рыбицы листовки, чтобы мы сдавались. А население деревни, женщины и молодежь, копали окопы на Вырском шоссе, по дороге от села Рождествено в Рыбицы. В двадцатых числах августа пришли немцы, финны выбежали встречать их хлебом-солью, положенном на вышитое полотенце; в деревне разместилась танковая часть. Старостой был выбран на сходе Николай Мондонен, в первые дни оккупации он разрешил жителям поделить оставшиеся товары в рыбицком магазине: делили даже иголки с нитками…

Немцы поставили коменданта и начали хозяйничать. Сначала забрали у нас картошку и кур. Коменданта звали Эрик, вместе с ним в нашем доме поселились еще три немца. Оккупанты поделили колхозную землю и заставили ее обрабатывать, привезли в деревню коров, которых тоже раздали жителям. Ввели хозяйственные налоги и постоянно гоняли молодежь на разные работы, в том числе на ремонты дорог и заготовку дров. Из зверств оккупантов слышала о расстреле цыганского табора, что стоял в окрестностях деревни.

Нашей семье приходилось трудно, находились предатели, которые указывали на отца, что он бывший председатель колхоза. Но немцам нужна была мужская рабочая сила, и его не трогали.

Однажды к нам в дом пришел немец, который стал требовать «яйки» и другую еду. Кто-то побежал за Эриком, он заставил немца уйти и сказал, что это его деревня…

Наши часто бомбили Сиверский аэродром, осколки снарядов долетали до деревни, наш дом и особенно сарай был изрешечен этими осколками. Один раз сильно бомбили станцию Сиверская, мы прятались в землянке.

14 ноября 1943 года в деревню приехали на мотоциклах немцы и скомандовали, что всех трудоспособных жителей, кроме финского населения, будут увозить эшелоном на сельскохозяйственные работы в Литву. Нас привезли на распределительный пункт, меня с 19-летней сестрой забрали хозяева на один хутор, а мать, отца и младшую сестру – на другой. Хозяева относились к нам лояльно, однако работать приходилось очень много. Когда немцы хотели нас отправить дальше – в Германию, хозяйка поехала в город, в комендатуру, взяв с собой спиртное и закуску. Она сумела договориться, и нас оставили в Литве.

В августе 1944 года нас освободили. Когда через полтора месяца мы вернулись в Рыбицы, наш дом был разграблен. Из Литвы нам разрешили в эшелоне привезти с собой корову, она потом спасла нас от голода. Я устроилась на работу в колхоз: пахать приходилось на себе, лошадей не было, весь труд был очень тяжелым. В один из майских дней 1945 года, когда были в поле, узнали долгожданную весть о Победе».

Жизнь продолжается

Еще шла война, а в освобожденной от немецко-фашистских захватчиков деревне началось восстановление колхоза. К весне 1945 года хозяйство работало уже в полную силу: обработанные поля были засеяны зерновыми культурами, картофелем и овощами.

«Успешно проходят прополочные работы и подкормка посевов в колхозах Меженского сельсовета, – рассказывала газета «Гатчинская правда» 1 июля 1945 года в передовой заметке «Вести с полей». – В колхозе «Рыбицы» полностью закончена первая прополка и подкормка овощных культур на площади 7,5 гектаров».

В районной газете конца 1940-х годов часто звучало имя передового рыбицкого косца Владимира Максимовича Савельева. Хорошо трудилась бригада колхозной фермы.

В 1950 году колхоз «Красные Рыбицы» вместе с соседними малыми сельхозартелями вошел в состав соседнего сильного колхоза имени Ленина в селе Рождествено. Это укрупнение позволило достигнуть еще больших результатов, а среди первых больших строек можно вспомнить возведение большого овоще-хранилища в Рыбицах.

Однако через четыре года колхоз вместе с соседними сельхозартелями в деревнях Межно и Большево снова получил самостоятельность. Объединившиеся три колхоза получили название имени Маленкова, в честь председателя президиума Совета Министров СССР, важного государственного деятеля. Председателем вновь созданного колхоза был назначен фронтовик, секретарь партийной организации Сиверской МТС Борис Августович Сарно. В 1957 году после участия Г.В. Маленкова в безуспешной попытке антипартийной группы сместить с поста Н.С. Хрущева, уволенный со своих постов Маленков оказался в опале и был выслан в Казахстан. В связи с этим колхоз был переименован и стал называться имени Кирова.

Однако дела у колхозников шли неважно, было много нареканий от руководства района. Поэтому в 1960 году было принято решение об объединении сельхозартели с колхозом имени Ленина. Это дало положительные результаты. Хорошо работали ветераны колхозного движения. Среди них – Адам Исаакович Авикайнен. На его доме впоследствии была установлена доска с надписью «Почетный колхозник колхоза имени Ленина».

В 1970-е годы рыбицкое отделение колхоза стало лидером по многим показателям и особенно в животноводстве. Труженики сельского хозяйства оказывали помощь местной начальной школе.

Андрей Бурлаков

На фото: Колхозники из «Красных Рыбиц», справа председатель – И.А. Иванов. Довоенный снимок. Б.А. Сарно. Фотография

1950-х годов.