Красочный «Метеор» в дизайне «ЕКПшки» начал курсировать в Санкт-Петербурге

Детская версия «Единой карты петербуржца»⃰ (ЕКП) объединяет возможности банковской карты, пропуска в учебное заведение, средства для оплаты питания, читательского билета, а также дает скидку на проезд в общественном транспорте. С её помощью родители могут не только отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка, но и управлять его финансами: можно устанавливать дневные и месячные лимиты расходов, получать уведомления о покупках в режиме реального времени. Держателям «ЕКПшки» будут доступны специальные скидки от партнёров на товары и услуги для детей и подростков.

- Уже две недели в Санкт-Петербурге действует проект «ЕКПшка», и за этот короткий период мы получили почти 4 тысячи заявок на выдачу карты. С помощью «ЕКПшки», словно на «Метеоре», школьники совершают свое первое финансовое «плавание»: учатся понимать ценность денег, планировать небольшие расходы, копить на желаемое. Родители же в этом путешествии выступают в роли опытных «капитанов»: они получают удобный инструмент для контроля и поддержки, обеспечивая полную безопасность на этом «маршруте», - рассказал Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Школьные сервисы «ЕКПшки» будут доступны при условии технической готовности учебных заведений.

⃰ Проект «Единая карта петербуржца» был запущен в Санкт-Петербурге в 2019 году. За это время карта стала неотъемлемой частью жизни горожан, технологически объединив в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Её можно использовать как полноценную банковскую карту, скидочную карту у партнеров, а также как проездной в общественном транспорте. С момента старта проекта ЕКП в Сбере оформили более 1,3 млн человек.

Источник: пресс-служба Сбера