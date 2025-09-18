Федеральная служба судебных приставов разъясняет

Ответ: Да, могут.

Многие граждане, оказавшиеся в роли должников, ошибочно полагают, что регулярное внесение платежей по исполнительному производству полностью защищает их имущество от ареста. Однако законодательство предусматривает возможность применения данной меры даже при частичном погашении задолженности.

Согласно ст. 80 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника.

Закон устанавливает: арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает 3 тыс. рублей.

Искл.: денежные средства на счетах и заложенное имущество.

Если общая сумма долга по исполнительному производству превышает 3 тыс. рублей, судебный пристав действует в рамках закона, накладывая арест на имущество, даже если должник вносит регулярные платежи.

Пресс-служба ГМУ ФССП России