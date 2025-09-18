Инвестиции в Ленобласть бьют рекорды

«Инвестиции в промышленный сектор Ленобласти за полгода 2025 выросли на 56,5% к аналогичному периоду 2024, который был рекордным для региона.

По оценкам экспертов, которые сегодня выступают на форуме, регион избежал тенденции последних лет отмены и приостановки заявленных к реализации проектов. При тренд охлаждения экономики это факт.

Важный показатель статистики «здорового роста» для меня — высокая доля обрабатывающего сектора в доле инвестиций: год от года 60-70%. Это означает, что Ленобласть настроена на создание добавочной стоимости.

При этом «болезнь роста» мы чувствуем. Главный «симптом» и вызов — кадровый дефицит. Кто и как придет на смену? От этого зависит не только стабильность, но и развитие. Поэтому и на форуме организуем специальный трек для молодых, и инструменты госуправления ориентируем на привлечение кадров.

Мой личный рецепт работы с бизнесом прост: держать слово и быть последовательным, держать слово, не бояться объяснять непопулярные решения, если приходится их принимать», — отметил губернатор Ленинградской области.