Металлоконструкции из Ленобласти — всей стране

Соглашение о расширении действующего производства компании путем строительства комплекса обработки металла и изготовлению металлических изделий общей площадью более 11 тыс. кв.м подписано в ходе Балтийского регионального инвестиционного форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО«РОЛТЭК» Александром Кириченко.

«Для развития промышленности и достижения технологического суверенитета России критически важны собственные производства современных комплектующих, автоматизированных систем и приводов. Новое предприятие будет выпускать именно такую высокотехнологичную продукцию, которая необходима предприятиям строительной, логистической, машиностроительной и других отраслей. Это пример импортозамещения в действии. Мы со своей стороны готовы обеспечить проект квалифицированными кадрами, настроив учебные программы наших колледжей под конкретные запросы инвестора», ― отметил Александр Дрозденко.

Компания планирует инвестировать 640 млн рублей и создать 200 рабочих мест в Романовском сельском поселении Всеволожского района к 2029 году.

Основные потребители продукции ― предприятия строительного и логистического сектора России и стран СНГ.