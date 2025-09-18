В Ленобласти появится новый завод по производству сухих строительных смесей

Соглашение о сотрудничестве подписали на БРИФ-2025 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор «Петрович Строительные Смеси».

«Ленинградская область уверенно сохраняет статус одного из лидеров России по темпам жилищного и промышленного строительства. Мы уже значительно превысили целевой показатель, установленный Президентом на 2030 год, строя почти 2 квадратных метра жилья на человека — это наивысший результат в стране. Наш регион входит в топ-20 по оптимальному сочетанию качества, стоимости и доступности жилья. Для нас крайне важно, чтобы в Ленинградскую область приезжали новые квалифицированные кадры. Создание комфортных условий для жизни, включая доступное жилье, является ключевым фактором для привлечения работоспособных специалистов из других регионов, которые смогут стать частью нашей большой семьи. При этом основной акцент мы традиционно делаем на поддержке собственных молодых ленинградцев. Реализация таких крупных проектов, как новый жилой комплекс во Всеволожском районе с объемом инвестиций почти 2 миллиарда рублей, наглядно демонстрирует эффективность нашего курса и создает положительные мультипликативные эффекты для всей экономики региона», — отметил Александр Дрозденко.