В Ленобласти развивается производство упаковки для медикаментов

Об инвестициях в размере 1,3 млрд рублей договорились в рамках БРИФ-2025 губернатор Александр Дрозденко и учредитель ООО «Альфа» Андрей Белошицкий.

«Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: иногда проблема заключается даже не в производстве самих лекарств, а в отсутствии качественной упаковки для их вывода на рынок. Именно упаковка зачастую определяет и логистические возможности, и конечную цену препарата для потребителя. Данный проект — наглядный пример того, как импортозамещение решает конкретные проблемы отрасли, снижая зависимость от внешних поставок и обеспечивая устойчивость фармацевтического рынка», — отметил губернатор Александр Дрозденко в ходе подписания соглашения.

В результате реализации соглашения будет создано 50 новых рабочих мест.

Производимая продукция: флаконы, бутылки и банки, колпачки (алюминиевые, комбинированные), крышки и пробки, пипетки, дозаторы и триггеры, ампулы, шприцы и картриджи, мерные стаканы и ложки для медицинских, ветеринарных и косметических целей; контейнеры для контактных линз; флаконы для диффузоров и др.

Потребителями продукции являются предприятия, выпускающие фармацевтическую и косметическую продукцию, ветеринарные препараты.