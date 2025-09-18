За мясными деликатесами — в Ленобласть

На Балтийском региональном инвестиционном форуме губернатор Александр Дрозденко и директор ООО «Пит-Продукт» Игорь Орлов подписали соглашение о реализации нового проекта группы «Черкизово».

В Кировском районе Ленобласти расширяется производство хамона и сыровяленых колбас. Это позволит региону не только удовлетворить внутренний спрос на премиальные деликатесы, но и нарастить их поставки в другие регионы России.

«Подписанное соглашение — это серьезный шаг в развитии агропромышленного комплекса региона. Несмотря на то, что доля АПК в валовом региональном продукте составляет около 15%, Ленинградская область уже сегодня производит 41% всего продовольствия Северо-Запада. Наша цель — не только закрывать внутренний спрос, но и наращивать поставки качественной, глубоко переработанной продукции в другие регионы и на экспорт.

Уверен, что наш хамон и сыровяленые колбасы по качеству не уступают, а где-то и превосходят продукцию с исторической родины этих деликатесов. Новое производство в Кировском районе с объемом инвестиций почти 1,3 миллиарда рублей — это не только дополнительные рабочие места, но и мощный импульс для дальнейшего развития глубокой переработки сельхозпродукции. Выгодное расположение рядом с крупной агломерацией открывает широкие возможности для сбыта, и мы обязательно будем стремиться к реализации экспортного потенциала нашей продукции», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.