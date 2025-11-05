Депутаты утвердили проект бюджета округа на 2026 год

Проект бюджета Гатчинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов представила председатель комитета финансов Любовь Орехова. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2026 год составит 19,9 млрд руб., общий объем расходов – 20,9 млрд руб., прогнозируемый дефицит – 961 млн руб. Решением о проекте бюджета утверждаются и источники финансирования дефицита бюджета.

Как отметила Любовь Орехова, бюджет сбалансирован по отраслям и программам и направлен на сохранение социально-экономической стабильности и развитие всех территорий округа. Почти половина средств бюджета – 8,9 млрд рублей (48,4 %) – будет направлено на образование. На развитие транспортной системы планируется направить 2,6 млрд рублей, на благоустройство и охрану окружающей среды – 2,2 млрд рублей, на развитие культуры – 1,9 млрд рублей, на развитие физкультуры – 727,7 млн рублей, на ЖКХ – 988 млн рублей.

Депутаты утвердили проект бюджета в первом чтении и назначили публичные слушания на 17 ноября 2025 года в 16.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. 10, где желающие смогут ознакомиться с законопроектом, задать свои вопросы или высказать пожелания. Также замечания и предложения по проекту бюджета принимаются в письменном виде в комитете финансов Гатчинского муниципального округа (г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. 45) в рабочие дни с 5 по 14 ноября включительно, с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов), 17 ноября – с 9 до 12 часов.

Также депутаты приняли два решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 декабря 2025 года для части многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Прогресс» (два дома в д. Парицы) и ООО УК ЖКХ № 1 (27 домов в д. Большие Колпаны, с. Никольское, д. Тихковицы, Вопша и Корписалово), собственники жилых помещений в которых на их общем собрании не смогли принять такое решение.

В целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим законодательством утверждено положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Гатчинского муниципального округа.

Елена Суралёва