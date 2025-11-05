Архитекторы Ленобласти — на международном фестивале

Центральной темой экспозиции стала концепция комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», разработанная по итогам всероссийского студенческого конкурса. Павильон отражает идеи проекта-победителя и позволяет гостям ознакомиться с будущим туристическим маршрутом, ключевыми объектами и архитектурными решениями.



«Нашей ключевой задачей стала не просто реставрация памятников, а комплексная модернизация. Мы ставили перед участниками сложнейшие вопросы: как объединить разрозненные объекты в единый маршрут, создать современную инфраструктуру для туристов и средствами архитектуры передать ту самую “страшную и радостную” эмоцию “Дороги жизни”. Представленная концепция — это профессиональное высказывание о том, как современная архитектура может вести диалог с историей и помогать людям прочувствовать её», — подчеркнул председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков.