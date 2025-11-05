Военный прокурор провел прием граждан в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Гатчине
В рамках работы мобильной приемной 28 октября 2025 г. военный прокурор 301 военной прокуратуры гарнизона полковник юстиции Максим Самойлов провел личный прием военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей на базе филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Гатчине.
Рубрики: Общество
Поступившие обращения касались вопросов выдачи удостоверений ветерана боевых действий, медицинской реабилитации, получения льгот, социальных гарантий, а также региональных и федеральных выплат. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.
301 военная прокуратура гарнизона
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.