Военный прокурор провел прием граждан в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Гатчине

В рамках работы мобильной приемной 28 октября 2025 г. военный прокурор 301 военной прокуратуры гарнизона полковник юстиции Максим Самойлов провел личный прием военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей на базе филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Гатчине.

Поступившие обращения касались вопросов выдачи удостоверений ветерана боевых действий, медицинской реабилитации, получения льгот, социальных гарантий, а также региональных и федеральных выплат. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.

301 военная прокуратура гарнизона

 