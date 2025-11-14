В Пламенской школе открылся агрокласс с инженерным уклоном

От школьного порога — к полям и фермам

Напомним, профильные агроклассы создаются в России в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Главная задача проекта – вернуть престиж и перспективы работе на земле. Идея проекта проста: чтобы молодежь не уезжала из села в поисках лучшей судьбы, нужно создать такие условия, чтобы она захотела остаться. А чтобы заинтересовать молодых людей, нужно показать им, насколько высокотехнологичным стало современное сельское хозяйство, как далеко оно ушло от прежнего патриархального уклада.

Современный аграрий – это не только сильные руки и терпение, но и гибкий ум, управляющий цифровым мониторингом, роботизированными комплексами и биолабораториями. В рамках проекта выстраивается система непрерывной подготовки кадров для агропромышленного комплекса, начиная со школьной скамьи. Создание кластера, в котором взаимодействуют школы, сельхозпредприятия, профильные областные комитеты, высшие и средние учебные заведения, поможет проводить эту работу качественно и на высоком уровне. Школьники погружаются в профессию с головой: теория здесь неразрывно связана с практикой в полях, лабораториях и на фермах под руководством опытных наставников из ведущих сельхозпредприятий региона.

Новые специалисты для родной земли

Первый агрокласс в Гатчинском округе был открыт осенью прошлого года в Большеколпанской школе. С тех пор на гатчинской земле заработали еще несколько таких профильных классов: в Лукашевской, Войсковицкой школах, в Гатчинской школе № 12. Получая азы востребованной профессии, школьники, возможно, уже в недалекой перспективе пополнят ряды тружеников сельского хозяйства.

Открытие агрокласса прошло в торжественной обстановке в конференц-зале Пламенской школы. Будущие агроклассники выглядели взволнованными: теперь они будут носить фирменные футболки, отличающие их от остальных учеников, и заниматься настоящим делом, требующим от них особенной ответственности.

- Наша школа находится в сельской местности, и кому, как не нам, ориентировать наших детей в первую очередь на то, чтобы они оставались жить и работать на своей малой родине, – отметила директор Пламенской школы Маргарита Алексеева. - Для нас важно, чтобы каждый из ребят был успешен, и я надеюсь, что в этом нам поможет наше новое образовательное пространство. Дети узнают, какие профессии важны в сельском хозяйстве. Таких профессий сейчас множество: экономисты, бухгалтеры, трактористы, комбайнеры, агрономы, животноводы, растениеводы. В современном сельском хозяйстве применяются самые новые технологии, включая использование искусственного интеллекта, и наши дети должны быть к этому готовы.

Для специализированной профориентационной деятельности в Пламенской школе выбрали восьмой класс. Направление обучения – агроинженерное.

- Очень многие мальчишки выбирают для поступления технологический факультет Гатчинского государственного университета, – говорит Маргарита Михайловна. - Это наши будущие механизаторы, трактористы, механики. Девочки будут изучать животноводство и растениеводство, получать основы экономики и бухгалтерского учета.

Труд на земле почётен!

С открытием агрокласса сяськелевских школьников поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей Коняев.

- Я вспоминаю время, когда сама была в вашем возрасте и училась в такой же сельской школе, – рассказывает Татьяна Бездетко. - Выпустившись, мы разъезжались по всей России, потому что на нашей родной земле не было работы. В наши дни всё иначе. В сельской местности очень большая востребованность кадров. Современное племенное хозяйство – это огромное предприятие, продукция которого востребована не только в России, но и за рубежом. Это современные, механизированные, очень удобные рабочие места и высокие зарплаты. К тому же условия жизни в современном селе мало отличаются от жизни в городе. Сегодня в Ленинградской области есть масса программ, которые обеспечивают благо-

устроенную жизнь на земле, среди них и хорошие жилищные программы для людей, работающих в сельской местности.

Как напомнил Сергей Коняев, продовольственная безопасность в России находится на высоком уровне.

- Сейчас мы вышли на показатели, которых не было в Советском Союзе, – отметил Сергей Коняев. - Аграрные профессии являются особо уважаемыми и стратегически важными для развития нашей страны. Буквально на глазах они становятся интересными, высокотехнологичными и, конечно, престижными. Аграрии – это люди, которые кормят страну, обеспечивают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И от того, сколько молодых, грамотных, увлеченных ребят придут в эту сферу, зависит, насколько уверенно будет развиваться наш регион и вся Россия. Аграрный класс в сельской школе – это большой шаг в будущее.

Настоящим подарком для Пламенской школы стал сертификат на 1 миллион рублей от депутатов ЗАКСа, который можно использовать для оснащения агрокласса необходимым оборудованием. Еще один сертификат, уже на 2 млн рублей, вручили директору Пламенской школы от администрации Гатчинского муниципального округа.

Зерна будущего

Среди партнеров Пламенской школы – Гатчинский государственный университет, АО «Племзавод «Пламя» и АО «Племзавод «Большевик». О том, что ждет молодых специалистов в гатчинском агрохолдинге, рассказала главный зоотехник племзавода «Пламя» Светлана Морева.

- На полях наших совхозов работает передовая техника, – говорит Светлана Николаевна. - Большая часть труда на земле механизирована. Молоко наших предприятий мы сдаем на молочные заводы «Пискаревский» и «Галактика». И потом на полках наших магазинов вы видите уже переработанную нашу продукцию: молоко, сметану, творог. У нас трудятся работники самых разных профессий: животноводы, агрономы, зоотехники, операторы машинного доения, трактористы, бухгалтеры. Для молодых специалистов всегда открыты двери, им предоставляются льготы.

Почетными гостями церемонии открытия агрокласса также стали ветераны сельхозпредприятий, составляющие золотой фонд отечественного села: Валентина Поддубная, Антонина Строцкая, Валентина Хазова, Татьяна Моталкина, Владимир Моталкин.

- Наше благополучие сейчас зависит от вас, – обратился к агроклассникам Владимир Васильевич Моталкин. - Всё начинается с зернышка, которое ложится в землю. А чтобы оно выросло и дало свои плоды, нужно многое знать и уметь. Техника сегодня такая, что требует образования, часто высшего.

Действительно, любое серьезное дело начинается с маленького, но очень важного первого шага – с того самого зернышка, которое бросают в благодатную почву, веря в будущий росток. Зерна пшеницы – символ жизни, труда и изобилия – посадили в землю почетные гости, учителя и ученики. И это был не просто ритуал, а знак доверия к будущему. Зерно, как и ребенок, отданный на попечение учителям и наставникам, содержит в себе весь потенциал будущего урожая. Каким он будет, зависит от заботы, знаний и веры.

Сельское хозяйство – это не только цифры и технологии, это еще и живая, пульсирующая жизнь. На празднике открытия агрокласса самые младшие ученики Пламенской школы исполнили зажигательный «Танец веселых овощей», показав, как сквозь толщу земли упрямо пробиваются к солнцу молодые ростки.

Впереди у учеников аграрного класса много интересного. Уже составлены планы на текущий учебный год, о чем рассказали активисты класса Максим Гуляев и Дарья Москвина. Будущих аграриев ждут занятия со специалистами предприятий-партнеров, экскурсии на животноводческую ферму, мастер-классы по работе с сельхозтехникой, подготовка к предзащите проектов. На выделенные средства Пламенская школа приобретет систему гидропоники, симуляторы трактора и комбайна, беспилотники, чтобы еще больше заинтересовать ребят новой деятельностью. Пока занятия агрокласса будут проходить в помещениях «Точки роста», но в планах – оборудование отдельного помещения в школьных мастерских, где будет размещена специальная техника.

Юлия Лысанюк