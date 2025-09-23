Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.09.25 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
тер. СНТ Родник
тер. СНТ Елицы(Погост).
24.09.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское,
д. Большие Колпаны.
24.09.2025 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково.
24.09.25 09:00 до 17:00
Г. Гатчина:
ул. Изотова д.10А ("Атлетик" клуб, автостоянка); ул. Изотова д.18 к. 1, 19; ул. Радищева д.4 (офисы).
