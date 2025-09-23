Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

24.09.25 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

тер. СНТ Родник

тер. СНТ Елицы(Погост).

        

24.09.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское,

д. Большие Колпаны.

 

24.09.2025 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково.

 

24.09.25 09:00 до 17:00

Г. Гатчина:

ул. Изотова д.10А ("Атлетик" клуб, автостоянка); ул. Изотова д.18 к. 1, 19; ул. Радищева д.4 (офисы).