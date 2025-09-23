В Гатчине наряд Росгвардии задержал несовершеннолетнего правонарушителя

Незамедлительно прибыв по данному адресу, росгвардейцы установили, что молодой человек переворачивал урны, а также разбивал витрины магазинов. Приметы подозреваемого были переданы всем дежурным нарядам.

Росгвардейцы по «горячим следам» задержали 17-летнего гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Наряд группы задержания доставил правонарушителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и кражу, в дежурную часть районного УМВД.

Позже выяснилось, что несовершеннолетний сначала разбил витрину сетевого магазина на улице Соборной, а затем путем повреждения стекла входной двери проник в ресторан быстрого питания, откуда похитил из кассового аппарата 1400 рублей.

Далее злоумышленник аналогичным способом проник в другой магазин, где также похитил 1400 рублей, после чего разбил оконное стекло в магазине спиртных напитков на улице Радищева.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области