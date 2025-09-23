Поиск на сайте
Гатчинские скалолазы покоряют Тюмень

С 10 по 13 сентября в Тюмени прошло Первенство России по скалолазанию в дисциплине «двоеборье» (боулдеринг + трудность).

Рубрики:  Спорт

В турнире приняло участие более 380 юношей и девушек из 34 регионов нашей страны. Ленинградскую область представляли 8 обучающихся из Гатчинской спортивной школы № 2: Захар Воробьев, Сергей Старцев, Алексей Грошев, Николай Буторов, Варвара Ильчук, Анастасия Кобелева, Евгений Мастинников, Алексей Приказчиков.

Анастасии Кобелевой удалось подняться на третью ступень пьедестала! Поздравляем спортсменку и тренера Галину Юрьевну Новикову.

