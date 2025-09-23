Обучение от службы занятости
В рамках реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» можно пройти бесплатное обучение.
Задумываетесь о новой, востребованной профессии? Кадровый центр поможет получить новые знания и развить свои навыки совершенно БЕСПЛАТНО!
Что вас ждет:
- Актуальные знания: программы разработаны с учетом требований современного рынка труда.
- Рост и развитие: получите востребованные навыки, которые откроют двери в новые компании и на новые должности.
- Помощь с трудоустройством: мы не просто направляем на обучение, но и помогаем с поиском работы!
- Документ об окончании обучения государственного образца, подтверждающий квалификацию.
Переходите по ссылке https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/. Жмите на кнопку «Записаться на обучение» и выбирайте курсы.
Будущее начинается с первого шага. Сделайте его вместе с нами!
Контакт представителя службы занятости населения: 8 (81371) 45-616.