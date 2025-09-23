Ленобласть ускоряет подготовку кадров

«Работу в Ленинградской области ищут 5200 человек.

При этом, более чем 2000 работодателями заявлено 144 000 вакансий по почти 1000 профессиям.

Нужны швеи, операторы, станочники, слесари, инженеры, машинисты.

Потребности предприятий надо закрывать, и закрывать быстро — в том числе, через быстрые курсы переобучения — на базе наших колледжей, техникумов, с участием производств.

Если сможем «сшить вместе» профессиональные училища, предприятия и тех, кто ищет работу, уже в 26-м году сможем закрыть около 25% потребности в рабочих кадрах. И это — мои поручения экономическому блоку администрации.

Нужно уходить от мысли, что мы можем решить ситуацию с кадрами в Ленинградской области за счет привлеченного рынка труда, тем более из стран ближнего зарубежья.

Это действительно серьезный вызов на ближайшие годы. И с учетом беспрецедентного роста инвестиций Ленобласть ищет возможности решения», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.