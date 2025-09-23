Портфель корпоративных кредитов Сбербанка в СЗФО превысил 2 трлн рублей

Общий объём кредитов Сбербанка бизнесу СЗФО к августу 2025 года достиг 2,9 трлн рублей, включая 1,9 трлн рублей, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Петербурга. Больше всего по объёму средств занимали компании сферы недвижимости, нефтегазовой промышленности, металлургии, лесной промышленности, а также сельского хозяйства.

Лидерами по темпам роста кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали строительные подрядчики (258%), органы государственного и муниципального управления (154%), предприятия лесной промышленности (145%).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Два триллиона рублей – это не просто цифра. За ней стоит высокое доверие людей к Сберу. Мы активно поддерживаем инициативы бизнеса и местных властей, стараемся давать не только финансовые инструменты, но и другие сервисы, которые повышают эффективность работы и берегут время. Для нас первостепенно обеспечивать стабильное экономическое развитие Северо-Запада и улучшать качество жизни, в том числе с помощью инновационных технологий».

