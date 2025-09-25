Федеральная служба судебных приставов разъясняет

Ответ: Полномочиями по розыску должника, его имущества наделен судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск. Эта мера применяется в случаях, когда иные исполнительные действия не позволили установить их местонахождение.

По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования:

- о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному документу в отношении должника превышает 10 тыс. рублей;

- о взыскании алиментов;

- о возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца;

- о возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.

Если исполнительный документ содержит иные требования, розыск объявляется только на основании письменного заявления взыскателя.

Это допускается в трех основных ситуациях:

1. Розыск должника по неимущественным требованиям, если их исполнение невозможно без его личного участия.

2. Розыск должника по имущественным требованиям при одновременном соблюдении двух условий: исполнение невозможно в отсутствие должника, а сумма требований превышает 10 тыс. рублей.

3. Розыск имущества должника по имущественным требованиям, если их сумма превышает 10 тыс. рублей.

Пресс-служба ГМУ ФССП России