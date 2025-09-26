Поиск на сайте
«Благоустрой!» открывает новый набор конкурсантов

Идет прием заявок на участие во втором сезоне национального студенческого конкурса «Благоустрой!» по разработке проектов благоустройства общественных пространств.

Городская среда

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России и направлен на привлечение будущих архитекторов к участию в разработке проектов по формированию комфортной городской среды и созданию библиотеки креативных решений по благоустройству опорных населенных пунктов с целью дальнейшей реализации по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К участию в конкурсе приглашаются студенты архитектурно-строительных факультетов российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет как индивидуально, так и в составе команды до 5 человек.

«Привлечение молодых специалистов в стройотрасли — это инвестиция в будущее. Благодаря конкурсу "Благоустрой!" начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Конкурс проходит в три этапа и включает два образовательных акселератора, в ходе которых ведущие архитекторы и урбанисты страны поделятся своим опытом и расскажут, как разрабатывать проекты по благоустройству. 

Главный приз – гран-при в 1 000 000 руб. достанется автору лучшего проекта по благоустройству. Победителей в каждой номинации ждут денежные призы в размере 300 000 руб., стажировки в ведущих архитектурных бюро страны, а также специальный приз – грант на обучение по программе повышения квалификации в Московском архитектурно-строительном институте и другие ценные призы от партнеров.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 30 октября 2025 года.

Не упусти свой шанс внести свой вклад в будущее нашей страны!

Регистрируйся на сайте благо-устрой.рф.