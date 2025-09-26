«Благоустрой!» открывает новый набор конкурсантов

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России и направлен на привлечение будущих архитекторов к участию в разработке проектов по формированию комфортной городской среды и созданию библиотеки креативных решений по благоустройству опорных населенных пунктов с целью дальнейшей реализации по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К участию в конкурсе приглашаются студенты архитектурно-строительных факультетов российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет как индивидуально, так и в составе команды до 5 человек.

«Привлечение молодых специалистов в стройотрасли — это инвестиция в будущее. Благодаря конкурсу "Благоустрой!" начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Конкурс проходит в три этапа и включает два образовательных акселератора, в ходе которых ведущие архитекторы и урбанисты страны поделятся своим опытом и расскажут, как разрабатывать проекты по благоустройству.

Главный приз – гран-при в 1 000 000 руб. достанется автору лучшего проекта по благоустройству. Победителей в каждой номинации ждут денежные призы в размере 300 000 руб., стажировки в ведущих архитектурных бюро страны, а также специальный приз – грант на обучение по программе повышения квалификации в Московском архитектурно-строительном институте и другие ценные призы от партнеров.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 30 октября 2025 года.

Не упусти свой шанс внести свой вклад в будущее нашей страны!

Регистрируйся на сайте благо-устрой.рф.