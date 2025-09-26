Юридическая помощь – ветеранам СВО и их семьям

В городе Сертолово юрисконсульт ГКУ «ГОСБЮРО ЛО» И.Е. Акберова совместно с социальными координаторами С.Н. Климчук и Ю.Н. Королевой провели выездной прием, в рамках которого были оказаны индивидуальные консультации по юридическим вопросам.

Кроме того, в филиале фонда регулярно работает «Экспертная линия», предоставляющая уникальную возможность получить бесплатные консультации от квалифицированных специалистов различных ведомств.

Квалифицированные специалисты готовы оказать помощь в решении юридических и социальных вопросов. В рамках «Экспертной линии» консультации проводят представители:

• Прокуратуры Ленинградской области

• Адвокатской палаты Ленинградской области

• Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области (УФССП по ЛО)

• Нотариальной палаты Ленинградской области

• Военной прокуратуры

• Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

• Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ленинградской области (УФСИН по ЛО)

• Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области (УФНС по ЛО)

• Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области (КУГИ ЛО).

«Оказание всесторонней помощи ветеранам СВО и их семьям – приоритетная задача фонда «Защитники Отечества», – подчеркнула руководитель филиала фонда в Ленинградской области Ольга Историк. – Мы стремимся сделать юридическую помощь максимально доступной и квалифицированной».

Также, в часы работы филиала, ветераны СВО и члены их семей всегда могут получить правовую помощь от сотрудника Государственного юридического бюро в г. Гатчине в соответствии с графиком приема.

Важно! Запись на прием ко всем специалистам «Экспертной линии» осуществляется через социальных координаторов филиала.