Предоставьте подтверждающие документы для расчёта по расширенному диапазону потребления в отопительный период

Чтобы расчёт вёлся по расширенному диапазону, абонентам нужно единожды предоставить документ, подтверждающий электроотопление. Это может быть: технический паспорт жилого помещения; проектная документация на дом, если в ней отражен данный способ отопления; технический паспорт на электроотопительную установку или любая документация, сопровождающая покупку и установку электроотопительного оборудования; форма №7, в которой отражен способ отопления; справка о наличии в доме электроотопительной установки, выданная местной Администрацией, председателем СНТ, ДНП и другими объединениями собственников недвижимости. Прочие варианты подтверждающих документов размещены на сайте Петербургской сбытовой компании.

Если жилой или садовый дом находится вне границ населенных пунктов, дополнительно нужно предоставить выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности на дом, или иные документы, подтверждающие право пользования домом (например, договор найма, решение о предоставлении жилого помещения и пр.).

Все документы можно подать через сервис «Направить обращение» на сайте ПСК pesc.ru или в любой из клиентских офисов ЕИРЦ Ленинградской области (адреса офисов epd47.ru/). Если документы уже были направлены, повторно это делать не нужно.

Жители СНТ и других объединений собственников недвижимости, которые имеют прямой договор энергоснабжения с ПСК, направляют документы напрямую поставщику электроэнергии. Если прямого договора нет, документы нужно предоставить в адрес СНТ, ДНП и пр.