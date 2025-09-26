Вас добавили в чат? Будьте осторожны!

Как это происходит?

Сотрудница одной известной в Гатчине компании неожиданно обнаружила, что ее добавили в чат в «Телеграме», якобы созданный от лица Минцифры. В качестве админа – небезызвестный ответственный товарищ, а в чате на аватарках – знакомые все лица, включая саму главу администрации. Сотрудница (назовем ее Маша) поверила, но озадачилась. А в чате посыпались призывы срочно, немедленно, экстренно проверить свои данные вот из этой таблицы. В таблице – только даты рождения участников чата. И ото всех пошли ответы: «Всё верно!», «Всё правильно!». Маша тоже свои пять копеек вставила, честно подтвердив дату рождения. После чего всем велели перейти по ссылке и ввести там код, который придет. Происходило всё молниеносно, с каким-то безумным напором, и администратор чата, поддерживаемый «главой администрации», нагнетал: «Это крайне важно!».

Машу грыз червяк сомнения, но она всё равно по ссылке перешла, код из четырех цифр ввела – и тут началось. От участников чата в нее полетели гадости и оскорбления: «Машка дура! Мы получили доступ ко всем ее данным на «Госуслугах»! Мы сейчас возьмем на нее кредитов и отправим деньги на Украину, мы сделаем себе доверенность от ее имени!», и прочая, и прочая. И тут же пошли телефонные звонки от «генералов Центробанка» и «менеджеров ФСБ», но это уже, конечно, действия не возымело.

Маша лихорадочно стала нажимать на кнопки, зашла в свой личный кабинет на «Госуслугах», проверила – ничего не произошло, никаких подозрительных действий «Госуслуги» не зафиксировали. Она поменяла пароль, установила дополнительную защиту в виде контрольного вопроса, а паскудный чат удалила напрочь, входящие номера телефонов мошенников заблокировала. В общем, всё кончилось хорошо.

По словам потерпевшей, преступники явно ориентируются на профессиональную деятельность жертвы, используя личности, которые гарантированно вызовут доверие.

Не верьте. Ничего не пишите, никуда не переходите и ничего не отправляйте. Лучше сразу удаляйтесь из таких чатов, пишите жалобу в мессенджер и блокируйте паразитов.

