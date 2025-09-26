Третий этап «Битвы роботов» пройдёт в Ленинградской области

В соревнованиях принимают участие взрослые и дети в возрасте от 10 до 17 лет. Это опытные инженеры, любители робототехники и студенты таких вузов как МИСИС, МИФИ, БГТУ имени В.Г. Шухова, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Участники

— 16 команд — взрослые с роботами до 110 кг

— 12 команд — дети с мини-роботами до 1,5 кг

«Битва роботов» — яркое состязание инженеров робототехники международного уровня. Они создают машины и управляют ими на специальном ринге. Первый этап сезона 2025 прошёл в Перми, второй пройдёт в Подмосковье 11 октября.

Не упустите возможность стать свидетелем технологического шоу и увидеть, как соревнуются роботы! Трансляция будет вестись в VK Видео.