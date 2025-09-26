Удаляем желчный пузырь …с навигацией

- Холецистэктомии – операции по удалению желчного пузыря – классифицируются по уровню сложности, и при сложных холециститах есть высокий риск повреждения холедоха (желчного протока, выходящего из печени) во время операции, – поясняет заведующий операционным блоком и хирургическим отделением № 2 Гатчинской КМБ, хирург-онколог, эндоскопист Евгений Серезлеев. – Мы получили новую эндоскопическую стойку с дополнительной функцией флуоресценции, которая в определенном спектре во время операции подсвечивает специальный препарат, вводимый внутривенно. Это позволяет четко видеть границы холедоха и снизить риск его повреждения при оперативном вмешательстве. Вместе с новым оборудованием к нам поступил и препарат для внутривенного введения – флуоресцент.

Как рассказал Евгений Серезлеев, у данного препарата – несколько вариантов применения. Во-первых, его можно ввести непосредственно во время операции, и тогда при прохождении контрастного вещества по сосудам хирург видит перфузию кишки, т.е. кровоснабжение. Это позволяет понять, будет ли заживать анастомоз: флуоресценция в сосудах на краях приводящей и отводящей кишки показывает, хорошо ли они снабжаются кровью, и можно ли сшивать. Это более безопасный подход.

А во-вторых, использование флуоресцирующего препарата помогает при оперативном лечении сложных холециститов.

- При тяжелых случаях желчнокаменной болезни мы не видим холедох во время операции, так как идет сильный воспалительный процесс, желчный пузырь отечен, могут мешать и анатомические особенности пациента – причин, почему скрыт от видимости холедох, много, а его дальнейшее лечение в случае повреждения крайне сложное, – поясняет хирург. – Поэтому есть установка: все сложные холециститы оперировать в Ленинградской областной больнице, так как там имеется необходимое оборудование. Теперь же и у нас в Гатчинской клинической межрайонной больнице появилась возможность использовать флуоресценцию при холецистэктомии: мы вводим препарат за три-четыре часа до операции, за это время контраст начинает выводиться печенью, и, когда мы приступаем к лапароскопии, мы включаем определенный режим камеры и видим, что холедох светится. Благодаря этому хирургу четко видно, где проходит желчный проток, и удаление желчного пузыря (даже в отечной, инфильтративной форме) проходит спокойно, не задевая холедоха. Соответственно, осложнения в виде поврежденного желчного протока – холедоха – исключены.

Как подчеркнул Евгений Сергеевич, новая лапароскопическая стойка с возможностью флуоресценции – российского производства, также, как и прилагающийся к ней «расходник» – флуоресцирующий препарат. Это не только значительно дешевле для больницы, но и исключает проблемы с дальнейшими поставками препарата.

Гатчинские медики уже провели несколько операций с использованием нового оборудования и по достоинству оценили новинку.

- Это были сложные холецистэктомии, и наши хирурги успешно удалили пациентам желчные пузыри, даже не приближаясь к холедоху, – отметил и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. – Операции на новом оборудовании доступны по полису ОМС всем гражданам Российской Федерации и, в первую очередь, жителям Гатчинского округа. Но пациентов перед выбором не ставят: использовать или не использовать функцию флуоресценции в каждом конкретном случае решают исключительно хирурги.