«Молодежь не будет болтаться по улицам»: не сдавшие ОГЭ школьники смогут бесплатно получить профессию

Согласно пояснительной записке, пока что не сдавшие ОГЭ ученики тратят почти год на пересдачу экзамена, теряя время. И если аттестат не получают, то за программы начального профобучения таким ребятам приходится платить. Или искать другие варианты - не всегда законные. "Ежегодно в нашей стране тысячи школьников по разным причинам не могут сдать экзамены в девятом классе, - объяснила соавтор инициативы, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. - Такие дети оказываются предоставлены сами себе, фактически оказываются за бортом, не могут легально трудоустроиться. Мы предлагаем для них возможность бесплатно получить востребованную профессию".

Она уточнила, что перечень профессий и образовательных организаций, где ребята будут обучаться, определят регионы исходя из потребностей рынка труда. Закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.

"Ребенок получит свидетельство о профессии, в котором будет указана квалификация. Этого достаточно для того, чтобы трудоустроиться в выбранном направлении", - указала зампред ГД. Согласно инициативе ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Среди возможных вариантов авторы законопроекта называют следующие - слесарь, сварщик, крановщик, бурильщик, автомеханик, швея, повар, парикмахер, кондитер, делопроизводитель. Председатель Комитета ГД по просвещению Ирина Белых пояснила, что в перечне возможных профессий - 5156 специальностей, 4988 из них - рабочие, 168 - должности служащих. Например, в транспортной отрасли - 52 рабочие специальности, химическом и химико-технологическом производстве - 675, легкой и текстильной промышленности - 479, атомной промышленности - 84, сельском хозяйстве - 86.

Зампред Комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов заявил в комментарии "РГ", что такой законопроект поможет ребятам о которых идет речь, не остаться на улице, не терять год для пересдачи ОГЭ, а сразу получить практические умения, а значит - все шансы на самостоятельную жизнь в будущем. "Таким образом, регионы смогут сократить отток молодежи и закрыть потребности рынка труда в специалистах рабочих специальностей, - заявил депутат. - Причем от региона к региону это могут быть разные профессии рабочих и служащих. Например, на Кубани есть большой запрос на трактористов, специалистов по ремонту специализированной техники, туристического сервиса".

Первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин пояснил, что "кадровый голод" в плане рабочих специальностей в России составляет порядка 5 млн человек, и законопроект поможет частично решить эту проблему. "Огромный плюс то, что наша молодежь не будет болтаться по улицам", - отметил он. При этом депутат обратил внимание, что на регионы в результате принятия такого закона ляжет дополнительная нагрузка, так что нужно будет это учесть при рассмотрении нового бюджета страны.

Принять меры, чтобы начальное профобразование стало доступным и бесплатным, поручил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

