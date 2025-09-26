Почта России выпустила марку, посвящённую Году защитника Отечества

На почтовой марке номиналом 25 руб., выпущенной тиражом 376 000 экземпляров, изображены витязь XIII века, пехотинец времён Отечественной войны 1812 года, солдат Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также современный военнослужащий.

Дополнительно к выпуску марки изданы конверты первого дня и специальные штемпели гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Калининграда, Петрозаводска и Орла, а также картмаксимум.

«Год защитника Отечества —это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны, символ национального единства и патриотизма. Выпуск марки, посвящённой Году защитника Отечества, —значимый вклад в дело сохранения исторической памяти», — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты. Приобрести марку и поставить на неё оттиск специального штемпеля клиенты Почты России смогут сегодня в почтовом отделении на Невском пр., д. 70. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, представляет для филателистов и ценителей истории особую коллекционную ценность.

Пресс-служба АО «Почта России»