Алиханов: изменения в утильсборе не повлияет на доступность самых массовых категорий авто
С 1 ноября в России может измениться принцип расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Базовую ставку предложили привязать к типу и объему двигателя, а мощность — к повышающему коэффициенту. Как заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Антон Алиханов, для 80% автовладельцев с машинами мощностью до 160 л.с. сбор не вырастет.
«На данный момент льготные коэффициенты действуют для физических лиц, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до 3 л. Рассматриваемая же после «перехода» планка — это льгота на автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с., доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%», — отметил Антон Алиханов.
Сумма утильсбора для них останется той же — 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет.
