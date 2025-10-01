Алиханов: изменения в утильсборе не повлияет на доступность самых массовых категорий авто

«На данный момент льготные коэффициенты действуют для физических лиц, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до 3 л. Рассматриваемая же после «перехода» планка — это льгота на автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с., доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%», — отметил Антон Алиханов.

Сумма утильсбора для них останется той же — 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет.

Источник фото: Freepik.com