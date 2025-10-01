Ленинградская область пишет Первый Всероссийский агродиктант

Данный проект инициирован федеральным партийным проектом «Российское село» партии «Единая Россия» и реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» и других представителей аграрного сообщества.

В Ленинградской области агродиктант проводится при поддержке Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Агродиктант будет проходить одновременно в онлайн и офлайн форматах. Каждый участник имеет возможность отвечать на вопросы дистанционно в удобное время и место, соблюдая временные рамки тестирования.

Оффлайн-формат написания агродиктанта пройдет на более 104 площадках по всей Ленинградской области, включающих образовательные учреждения различного уровня, отраслевые предприятия, библиотеки, молодежные центры. Из них более 30 являются открытыми площадками, доступными любому участнику, а остальные около 60 представляют собой закрытые площадки.

Прогнозируется массовое участие в агродиктанте Ленинградской области. К настоящему моменту зарегистрировано около 1200 пользователей портала, однако ожидается значительное увеличение числа участников. Всего по региону к участию в тестировании планируется привлечь свыше 3000 человек.

Главной офлайн площадкой проведения агродиктанта в Ленобласти станет Санкт-Петербургский государственный аграрный университет с охватом не менее 350 человек, две основные открытые региональные площадки – Беседский сельскохозяйственный техникум и Мичуринский многопрофильный техникум, на которых тестирование пройдут не менее 200 человек. На территории аграрного университета запланировано торжественное открытие главной площадки.

А также в агродиктанте принимают участие колледжи и техникумы Ленинградской области, которые готовят специалистов по аграрным направлениям подготовки.

Мы хотим подчеркнуть важность подготовки и приглашаем вас зарегистрироваться прямо сейчас на официальном ресурсе агродиктант.рф.