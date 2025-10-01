Льготные кредиты – драйвер ипотечного рынка

Половина таких кредитов в СЗФО приходится на семьи с детьми из Санкт-Петербурга. Общая сумма финансирования при этом составляет почти 60 млрд рублей. Также по льготной программе активно кредитуются жители Ленинградской (13,5 млрд рублей), Калининградской (7,1 млрд) и Вологодской (5,5 млрд) областей.

По динамике роста востребованности семейной ипотеки лидируют Новгородская область и Республика Коми (прирост по количеству кредитов 65% и 39% соответственно). На третьем месте – Калининградская область (28%).

- Сегодня льготные кредиты – не просто драйвер ипотечного рынка. В первую очередь это мощный инструмент государственной поддержки россиян. С начала года уже более 15 тысяч семей с детьми на Северо-Западе улучшили свои жилищные условия под выгодный процент. Несмотря на непростые экономические реалии, интерес к таким программам остаётся высоким, и спрос продолжает расти, – отмечает председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Напомним, что минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми составляет 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн рублей. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн рублей соответственно.

Фото freepik.com