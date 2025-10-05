Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 октября

Начало октября всегда ассоциируется не только с золотой осенью, но и с важным праздником – Днем учителя. К сожалению, сейчас в нашей стране не хватает педагогов, хотя не так давно это была высокоуважаемая профессия. И всё же новые кадры приходят в школу по зову сердца. Один из примеров – героиня сегодняшнего интервью, молодой специалист, учитель английского языка в Гатчинском центре образования «Высший пилотаж» Вероника Юрьевна Базжина.