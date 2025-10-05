Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчин-ского района:
Рубрики: ЖКХ
06.10.2025 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ:
тер. Малое Верево ООО "Сибома-Транзит".
06.10.2025 с 08:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы (частично),
д. Александровка,
п. Санаторий имени Свердлова.
06.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Терволово,
д. Хюттелево.
07.10.2025 с 10:00 до 19:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.