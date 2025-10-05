Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчин-ского района:

06.10.2025 с 09:30 до 18:00

Веревское ТУ:

тер. Малое Верево ООО "Сибома-Транзит".

 

06.10.2025 с 08:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

гп. Тайцы (частично),

д. Александровка,

п. Санаторий имени Свердлова.      

 

06.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Терволово,

д. Хюттелево.

 

07.10.2025 с 10:00 до 19:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка,

д. Старицы.