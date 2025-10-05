О плановых отключениях 6 октября

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 06.10.25 с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения и центрального отопления по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 7.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по устранению утечки на водопроводе 06.10.25г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресу:

г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 11.