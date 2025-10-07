Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.10.2025 с 09:30 до 18:30

Пудостьское ТУ:

д. Котельниково,

д. Сокколово.      

 

08.10.2025 с 09:30 до 18:00

Рождественское ТУ:

тер. СНТ Михайловское (Михайловка).

 

08.10.2025 с 09:30 до 18:30

Кобринское ТУ:

СНТ Кобринское, Флора, Сирень, Фруктовое, Кооператор. 

 

08.10.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

гп. Тайцы.  

 

08.10.2025 с 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

гп. Тайцы:

ул. Пушкина д.67-102; 

ул. Звездная д.1-20; 

ул. Островского д.88-128, 130-157; 

ул. Юного Ленинца д.97-121, 123, 125; 

Котельная, КНС. 

 

с 07.10.2025 с 09:00 до 09.10.2025  до 10:25 (с включением на ночь)

Вырицкое ТУ:

гп. Вырица:

ул. Полозова д. 1-21; 

пер. Дачный д. 1-15; 

ул. Земская д. 1-8, 10-16; 

ул. Петроградская д. 6-14; 

ш. Сиверское д. 90-104.    