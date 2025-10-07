Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
08.10.2025 с 09:30 до 18:30
Пудостьское ТУ:
д. Котельниково,
д. Сокколово.
08.10.2025 с 09:30 до 18:00
Рождественское ТУ:
тер. СНТ Михайловское (Михайловка).
08.10.2025 с 09:30 до 18:30
Кобринское ТУ:
СНТ Кобринское, Флора, Сирень, Фруктовое, Кооператор.
08.10.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы.
08.10.2025 с 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы:
ул. Пушкина д.67-102;
ул. Звездная д.1-20;
ул. Островского д.88-128, 130-157;
ул. Юного Ленинца д.97-121, 123, 125;
Котельная, КНС.
с 07.10.2025 с 09:00 до 09.10.2025 до 10:25 (с включением на ночь)
Вырицкое ТУ:
гп. Вырица:
ул. Полозова д. 1-21;
пер. Дачный д. 1-15;
ул. Земская д. 1-8, 10-16;
ул. Петроградская д. 6-14;
ш. Сиверское д. 90-104.
