Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Гатчинском районе Ленобласти
Вечером 6 октября в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратился 46-летний житель поселка Суйда, который сообщил, что несколько часов назад рядом с ним притормозил автомобиль, откуда вышли двое, связали ему руки и, с применением физической силы, бросили его в багажник, отвезли в соседнее садоводческое товарищество и избили.
Медиками у пострадавшего зафиксированы закрытые переломы ребер и носа, а также множественные гематомы на лице и теле.
В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности похитителей и их местонахождение. Ими оказались два 34-летних местных жителя.
В считаные часы они были задержаны в Гатчине сотрудниками полиции.
Сотрудникам полиции они рассказали, что пострадавший, якобы, оскорбил родственницу одного из них, и они хотели его «проучить».
По материалам полиции следственные органы СК России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.
По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области