Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Гатчинском районе Ленобласти

Медиками у пострадавшего зафиксированы закрытые переломы ребер и носа, а также множественные гематомы на лице и теле.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности похитителей и их местонахождение. Ими оказались два 34-летних местных жителя.

В считаные часы они были задержаны в Гатчине сотрудниками полиции.

Сотрудникам полиции они рассказали, что пострадавший, якобы, оскорбил родственницу одного из них, и они хотели его «проучить».

По материалам полиции следственные органы СК России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области