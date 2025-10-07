50 мер — для развития бизнеса в Ленобласти

«В Ленобласти уже есть чёткий план до 2030 года — более 50 конкретных мер, которые помогут бизнесу развиваться.

«Зелёный коридор» — наша уникальная система поддержки бизнеса. Она объединяет все уровни инфраструктуры в единую экосистему: в 2023 году подключился «Роскадастр», а в 2024 году – Управление ФНС Ленобласти.

Результаты говорят сами за себя:

▪️ Количество ежегодных проектов выросло в 3,5 раза.

▪️ Объём инвестиций превысил 6,6 трлн рублей.

▪️ Срок ответа на запросы инвесторов сократился с 30 до 5 дней.

Систему высоко оценили на федеральном уровне, а главное — сами предприниматели. Но стремительный рост создает повышенную нагрузку на инфраструктуру и контрольно-надзорные органы. Это «болезнь роста» – и мы знаем, как с ней справиться.

По всем направлениям в октябре представим уточнённую «дорожную карту».

Динамика уже положительная, будем её наращивать. План есть — работаем», — прокомментировал итоги ВКС губернатор Ленинградской области.