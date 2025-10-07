«Зелёный пояс - наш природный щит»

Территория охватит 172 тысячи гектаров, из них более 150 тысяч — в Ленинградской области.

С докладом о формировании лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга выступил председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов. Он рассказал о целях созданиях лесопаркового зеленого пояса, запретных и приоритетных направлениях деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса, необходимости учета и соблюдении режима особой охраны, установленных на существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территориях в проектируемых границах лесопаркового зелёного пояса.

- Главной целью создания лесопаркового зеленого пояса является комплексная охрана окружающей среды и формирование более благоприятной экологической обстановки для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это будет реализовано за счет сохранения природных зон, контроля над хозяйственной деятельностью и развития экологической инфраструктуры, - подчеркнул Федор Стулов.

По итогам общественных слушаний участники единогласно проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга.

- Зеленый пояс — это наш природный щит и гарантия, что вокруг города не появятся вредные производства, свалки и хаотичная застройка. Это вклад в здоровье людей и в будущее региона, где развитие идет в гармонии с природой, — отметил председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков.

Окончательное решение о создании лесопаркового зеленого пояса будет принимать правительство Российской Федерации. При этом обязательным условием является согласование этого решения с правительством Ленинградской области.