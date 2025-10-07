Гатчинская «Жемчужина» на фестивале фонтанов Петергофа!

Осенний фестиваль фонтанов «Петергоф. Возрождение» в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был посвящен воссозданию Петергофа после оккупации. Участники фестиваля не просто провожали лето - они отдавали дань памяти героям, спасшим этот уникальный памятник от разрушения. Каждая струя фонтана - символ возрождения жизни, которая сильнее войны. Салют над восстановленным дворцом - это салют в честь их подвига.

Конечно, не только фонтаны удивляли и радовали посетителей. В течение дня гостям предлагалось множество познавательных и развлекательных мероприятий. Среди них особо, по мнению посетителей парка и туроператоров, выделялась танцплощадка у Римских фонтанов, где с 13.00 до 19.30 звучали довоенные мелодии и песни. Все это время с небольшими перерывами здесь танцевали юноши и девушки - восемь пар из основного состава ансамбля бального танца «Жемчужина» под руководством Евгения и Ирины Квачевых. Каждый номер был поставлен по-разному – отличался стилем, скоростью. Зрители были в восторге.

- Уже более 15 лет мы выступаем на открытии фонтанов Петергофа, а тут - «танцевальный марафон», - делится впечатлениями руководитель коллектива Евгений Квачев. – В этом году представитель известной петербургской компании, которая занимается организацией и проведением зрелищных мероприятий, предложил принять участие в закрытии фонтанов в Петергофе. Условие – в один день дать несколько концертов. Мы подумали и согласились. Сначала определились, что это будет десять концертов по 30 минут. А получилось, два дня по семь концертов и каждый день по 40 минут. Между концертами 20 минут на отдых. Пока ребята доходили до места отдыха, успевали только присесть и попить чая. И снова на сцену!

В 2025 году музей-заповедник «Петергоф» изменил формат праздника, расширив его до размеров фестиваля. Финальное шоу и фейерверк радовали зрителей у Большого каскада. Под мощное музыкальное сопровождение с помощью лазерного шоу зрителям показали путь Петергофа: от замысла Петра I, который хотел превзойти Версаль, через страшные дни войны, когда фонтаны молчали, и всё лежало в руинах, - к триумфальному возрождению и титаническому труду реставраторов. Посетители парка увидели на историю тех страшных лет с другой стороны - глазами тех, кто пережил весь этот ужас, кто спасал и восстанавливал Петергоф.

Готовясь к выступлению, и руководители коллектива, и сами танцоры очень волновались: сможем ли, справимся ли. Площадка представляла собой летнюю эстраду в форме «ракушки». Концепция танцплощадки опиралась на реальную историю Петергофа. 8 марта 1944 года после освобождения от фашистов город стоял в разрухе, но молодежный актив города решил организовать и провести в парке танцевальную вечеринку. И они это сделали!

«Жемчужине» предложили взять в работу довоенные танцевальные мелодии. Костюмы ребятам подбирали в гардеробе «Ленфильма»: юношам - широкие брюки, девочкам- легкие платья, блузочки, пиджачки. Патефон 1939 года, с которым они выходили на сцену, - из фондов «Музея гатчинского патефона».

- Работа была очень интересной, около месяца тренировок. Военная тематика у нас есть, а здесь требования были иные. Что-то упрощали, убирали трюки, движения не свойственные тому времени. Артисты должны были танцевать не как на концерте для зрителя, а внутри созданной ситуации, как будто это настоящая танцплощадка, где происходят обычные истории – люди ссорятся, влюбляются, спорят или вместе прячутся от дождя. Когда составили программу, организатор попросил сделать еще две мелодии. В итоге у нас в программе 12 мелодий, - рассказывает Евгений Квачев.

Музыку согласовывал ГМЗ «Петергоф». В музыкальном листе - исключительно жизнеутверждающие песни: «Рио-рита», «У самовара я и моя Маша», «В парке Чаир», «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали», «В городском саду играет духовой оркестр», «Сердце, тебе не хочется покоя», «Утомленное солнце»…

- Для основного коллектива «Жемчужины» - это новый шаг в творческом развитии. В каждый момент, находясь на сцене, ребята постоянно играли, погружая зрителей в то время. Эмоционально было очень трудно. Ведь то, что они играли, происходило за год до окончания войны, - делится эмоциями Евгений Квачев.

Организаторы вручили участникам коллектива ценные подарки и тепло поблагодарили за безупречную работу. Это было самое атмосферное зрелище в Нижнем парке.

Надеемся, что эта программа еще не раз будет представлена в Санкт-Петербурге, а возможно, и в Гатчине.

Татьяна Можаева

Фото предоставлено ансамблем “Жемчужина”