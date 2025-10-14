Появился новый способ защиты аккаунта Госуслуг

Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль.

Как подключить

Войдите в личный кабинет на Госуслугах и выберите в разделе «Безопасность» опцию «Доверенный контакт»

Нажмите «Добавить» и укажите данные доверенного контакта:

— имя — как в паспорте, отчество и фамилию указывать не нужно

— номер телефона, привязанный к Госуслугам, — на него будут приходить смс с кодом

Отправьте приглашение. Оно придёт в личный кабинет приглашённого. Время на подтверждение запроса ограничено. Если пользователь не успеет принять запрос — отправьте приглашение заново

Если приглашение будет принято, информация о доверенном контакте появится в вашем личном кабинете. Теперь при восстановлении доступа к вашему аккаунту смс-код сначала будет приходить ему.

Функция доступна всем пользователям Госуслуг старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей.

Требования к доверенному контакту

— возраст — от 18 лет

— гражданство РФ

— наличие подтверждённой учётной записи на Госуслугах

— сведения о паспорте РФ и актуальном номере телефона в личном кабинете

Отключить доверенный контакт или, при желании, указать другого человека можно в любой момент в личном кабинете.