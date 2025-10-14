Появился новый способ защиты аккаунта Госуслуг
Главное правило защиты учётной записи на Госуслугах — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией Госуслуг — возможностью выбрать доверенный контакт.
Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль.
Как подключить
Войдите в личный кабинет на Госуслугах и выберите в разделе «Безопасность» опцию «Доверенный контакт»
Нажмите «Добавить» и укажите данные доверенного контакта:
— имя — как в паспорте, отчество и фамилию указывать не нужно
— номер телефона, привязанный к Госуслугам, — на него будут приходить смс с кодом
Отправьте приглашение. Оно придёт в личный кабинет приглашённого. Время на подтверждение запроса ограничено. Если пользователь не успеет принять запрос — отправьте приглашение заново
Если приглашение будет принято, информация о доверенном контакте появится в вашем личном кабинете. Теперь при восстановлении доступа к вашему аккаунту смс-код сначала будет приходить ему.
Функция доступна всем пользователям Госуслуг старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей.
Требования к доверенному контакту
— возраст — от 18 лет
— гражданство РФ
— наличие подтверждённой учётной записи на Госуслугах
— сведения о паспорте РФ и актуальном номере телефона в личном кабинете
Отключить доверенный контакт или, при желании, указать другого человека можно в любой момент в личном кабинете.