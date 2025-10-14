Жители СЗФО доверили банкам более 190 миллиардов рублей при расчётах через аккредитивы с начала 2025 года

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество открытых в Сбере аккредитивов выросло на 10%, а общий объём денежных средств на таких счетах увеличился на 14% и составил 191,6 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сосредоточено 88% всех средств на аккредитивных сделках.

Наибольший рост популярности аккредитивов зафиксирован в Псковской и Новгородской областях (прирост 71% и 35% соответственно), на третьем месте – Калининградская область (+32%).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы видим, что интерес людей к безопасным расчётам для совершения важных покупок и сделок растёт. И это вполне обоснованно: аккредитив позволяет избежать мошенничества и недобросовестных действий контрагентов, так как банк обеспечивает надёжную защиту денег. Средства на счёте остаются заблокированными до полного выполнения условий договора, это гарантирует прозрачность операций и уверенность для обеих сторон».

Аккредитив оптимален в случаях покупки недвижимости, в том числе при ипотеке, приобретения автомобилей, оборудования, ценных бумаг, доли в бизнесе и заключения альтернативных сделок (например, обмен квартир). Это удобный инструмент для расчётов с юридическими лицами при оказании дорогих услуг.

Такой счёт можно оформить в отделениях банка либо дистанционно: оставить заявку на сайте и подписать документы через приложение Сбербанк Онлайн. Процесс займёт около 10 минут, а перевод средств осуществляется в течение суток независимо от местонахождения участников сделки.

