Гиревой спорт – на гатчинской «Арене»
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине 4 октября состоялись соревнования по гиревому спорту памяти мастера спорта РСФСР Владимира Ивановича Алиева. Турнир собрал около 100 спортсменов – популярность этого вида спорта растет.
Рубрики: Спорт
Участниками стали сиверские ребята из клубного формирования «Народные виды спорта» кино-культурного центра «Юбилейный». Их подготовил Денис Алексеевич Соснин. Особенно отличился Денис Котов: он завоевал третье место в весовой категории до 60 кг.
