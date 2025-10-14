Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Гиревой спорт – на гатчинской «Арене»

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине 4 октября состоялись соревнования по гиревому спорту памяти мастера спорта РСФСР Владимира Ивановича Алиева. Турнир собрал около 100 спортсменов – популярность этого вида спорта растет.

Рубрики:  Спорт

Участниками стали сиверские ребята из клубного формирования «Народные виды спорта» кино-культурного центра «Юбилейный». Их подготовил Денис Алексеевич Соснин. Особенно отличился Денис Котов: он завоевал третье место в весовой категории до 60 кг.