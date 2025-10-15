Акробатический рок-н-ролл: зажигают гатчинцы
В Санкт-Петербурге 4–5 октября прошли региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Невский Гран-при». Финалистами и призерами стали спортсмены из Гатчинской спортивной школы № 3.
Рубрики: Спорт
В дисциплине «E класс-микст» юноши и девушки пара Ильяса Иргашева и Ксении Толмачёвой заняла первое место. В этой же дисциплине пятое место – у пары Георгия Васютина и Алисы Петровой.
Второе место заняла пара Алисы Тимофеевой и Александры Мироновой в дисциплине «Дуэт» женщины.
В дисциплине «A класс-микст» мальчики и девочки Матвей Миронов и Софья Колчакова заняли 5 место. В этой же дисциплине, но среди мужчин и женщин 6 место заняли Даниил Галактионов и Ксения Ильина.
Тренеры-преподаватели отделения «Акробатический рок-н-ролл» – Наталья и Андрей Касыянык.
