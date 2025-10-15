Поддержать делом и словом: жители Ленобласти отправили «литературный десант» бойцам – участникам СВО

К проекту присоединилось Общество «Знание», его представитель – военкор и просветитель – Александр Лукьянов доставил книги в зону проведения специальной военной операции.

Книги призваны стать не только источниками новых знаний, но выступить в качестве дополнительной психологической и эмоциональной поддержки наших воинов.

Акция направлена и на историческое просвещение, поскольку часть собранных изданий посвящена событиям и героям прошлых лет. Кроме того, состав «литературного десанта» пополнили произведения отечественных классиков, а также прозаиков XXI века.

«У наших ребят, которые восстанавливаются после боевой работы, обычно отключены мобильные телефоны. А книги помогают получить новую информацию, снять эмоциональное напряжение, да и просто отдохнуть с пользой для себя. Издания переданы в места временной дислокации подразделений мотострелковых бригад, действующих на донецком направлении СВО», – рассказал Александр Лукьянов.

Часть собранной литературы получили библиотеки учебных заведений Запорожской области.

Стоит отметить, что книжная акция «Территория развития» продолжается. Жители Ленинградской области могут принести книги для наших воинов по адресу: г. Гатчина, проспект 25 Октября, 16 Б, Молодежное пространство “Поток” (с 10:00 до 19:00).