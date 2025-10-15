«Золотые перья» Ленинградской области

Лучшим журналистам двух регионов— дипломы, статуэтки, значки и ценные подарки, но главная награда, конечно, признание высокого профессионального мастерства и авторитета.

Победителей премии определял экспертный совет под председательством главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва.

Год назад конкурс «Золотое перо» в первый раз проводился среди работников СМИ и Петербурга, и Ленинградской области. В 2025 году премия была приурочена к 80-летию Великой Победы.

Представляем лауреатов премии «Золотое перо» в Ленинградской области.

Любовь Бекетова — главный редактор газеты «Лужская правда», почётный работник СМИ Ленобласти. Ей вручили специальный приз от Законодательного собрания области.

Олег Черных— руководитель телеканала «ЛенТВ24», в деятельности которого теме защиты Отечества уделяют особое внимание.

Николай Визирякин — почётный работник СМИ 47 региона, первый редактор Ленинградской областной телекомпании и создатель историко-патриотических программ Виктор Смирнов— журналист, автор материалов о защитниках Родины, репортажей с мест боевых действий.

— Эта премия очень важна для профессионального сообщества, потому что она не про поощрение и не про красивый значок, а про признание.

Победители премии «Золотое перо» в этом году доказывают, что журналист— это не сторонний наблюдатель, а неравнодушный человек, вовлечённый и сопереживающий своим героям. Те, кто получил награды, являются примером для всех представителей профессии, и их работы вдохновляют не только читателей и зрителей, но и коллег, — Тимур Зайнуллин, председатель комитета по печати Ленинградской области