Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

«Золотые перья» Ленинградской области

В Доме журналиста на Невском проспекте в Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов премии «Золотое перо» от Ленинградской области и Петербурга.

Рубрики:  Общество

Лучшим журналистам двух регионов— дипломы, статуэтки, значки и  ценные подарки, но главная награда, конечно, признание высокого профессионального мастерства и  авторитета. 

Победителей премии определял экспертный совет под председательством главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва. 

Год назад конкурс «Золотое перо» в первый раз проводился среди работников СМИ и Петербурга, и Ленинградской области. В 2025 году премия была приурочена к 80-летию Великой Победы. 

Представляем лауреатов премии «Золотое перо» в Ленинградской области. 

Любовь Бекетова — главный редактор газеты «Лужская правда», почётный работник СМИ Ленобласти. Ей вручили специальный приз от Законодательного собрания области. 

Олег Черных— руководитель телеканала «ЛенТВ24», в деятельности которого теме защиты Отечества уделяют особое внимание. 

Николай Визирякин — почётный работник СМИ 47 региона, первый редактор Ленинградской областной телекомпании и создатель историко-патриотических программ Виктор Смирнов— журналист, автор материалов о защитниках Родины, репортажей с мест боевых действий. 

— Эта премия очень важна для профессионального сообщества, потому что она не про поощрение и не про красивый значок, а про признание. 

Победители премии «Золотое перо» в этом году доказывают, что журналист— это не сторонний наблюдатель, а неравнодушный человек, вовлечённый и сопереживающий своим героям. Те, кто получил награды, являются примером для всех представителей профессии, и их работы вдохновляют не только читателей и зрителей, но и коллег, —  Тимур Зайнуллин, председатель комитета по печати Ленинградской области