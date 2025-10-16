Благодарность за участие в культурной жизни

Торжественная церемония награждения и концерт состоялись 9 октября в Таицком культурно-досуговом центре. Награды получили работники учреждений культуры и все, кто причастен к созданию ярких, запоминающихся мероприятий, чье творчество служит визитной карточкой Гатчинского округа.

Собравшихся приветствовала заместитель главы гатчинской администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия, председатель комитета по культуре Мария Титова. Она вручила благодарственные письма и цветы коллективам и исполнителям, руководителям и сотрудникам учреждений культуры – тем, кто своим трудом и талантом поддерживает и развивает сферу культуры Гатчинского округа.

В числе награжденных – Центр творчества юных, Сусанинский КДЦ, Гатчинский эстрадно-духовой оркестр, Центр содействия развитию культуры и туризму, театр костюма «Катюша», танцевальный ансамбль «Улыбка», студия современного танца «Релиз», руководители танцевальных коллективов «Олимпия», «Жемчужина», «РитмИкс», вокально-эстрадных студий «Фортиссимо» и «Хорус», женский хор «Акварель», библиотечные комплексы и культурно-досуговые центры Гатчинского округа и другие.

Также награды получили руководители творческих коллективов, исполнители, СМИ, сотрудники, отвечающие за техническое обеспечение мероприятий.

За сотрудничество и вовлечение учреждений культуры Гатчинского муниципального округа в творческие проекты были награждены руководитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин, председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский и руководитель частного учреждения культуры «Музей Александра Ивановича Куприна» Константин Иванов.

Участники встречи минутой молчания почтили память руководителя военно-патриотического клуба «Отчий край» Владимира Михайловича Жилина.

В концертной программе выступили артисты хореографического театра-студии «Артис балет» и другие творческие коллективы и исполнители.

Андрей Соколов