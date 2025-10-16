Что надо знать при направлении на МСЭ

В вопросах установления инвалидности не может быть мелочей. Особенно это касается наших защитников, получивших травмы и увечья в ходе специальной военной операции.

Для подготовки данного материала региональное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) под руководством Татьяны КУЛИНИЧ предоставило нам Памятку по порядку направления участников СВО на медико-социальную экспертизу. Информация в ней универсальна, будет полезна всем.

Отметим также, что структура МСЭ находится в подчинении министерства труда и занятости РФ, тогда как направлением пациента на МСЭ занимаются медики в лечебном учреждении по месту его жительства (структура минздрава). В том числе и в поликлинике Выборгской межрайонной больницы. Врач-терапевт Елена МАННАНОВА, как и её коллеги, сталкивается с такой работой в повседневном режиме.

– Любой пациент, если у него есть такое желание, может попытаться оформить инвалидность, даже если с нашей точки зрения у него нет показаний. Дальнейшее решение об установлении инвалидности принимает бюро МСЭ, – говорит специалист. – Мы начинаем оформление со стандартных обследований по основному заболеванию: если это сердечно-сосудистая система, то направляем на анализы, ЭКГ, УЗИ сердца и органов брюшной полости, суточное мониторирование. Для первичного оформления пациент проходит прием у пяти специалистов в зависимости от сопутствующих патологий.

Подготовкой пакета документов для направления на оформление инвалидности могут заниматься не только терапевты, но и эндокринолог, травматолог и другие специалисты. После прохождения всех анализов, консультаций и осмотров, которые занимают минимум две недели, пациент возвращается к врачу, направившему его на исследования. Дополнительно всем требуется предоставить результат флюорографии, а женщинам – еще и справку от гинеколога. Объём обследований по каждому заболеванию содержится в приказе минздрава и минтруда № 402 от 10 июня 2021 года.

– Я своим пациентам поясняю: ждите звонка с вызовом от бюро МСЭ не раньше чем через две недели. День регистрации документов там будет считаться датой установления инвалидности, даже если само освидетельствование происходит чуть позже.

Что же касается участников специальной военной операции, то на всех этапах для них в поликлинике действует «зелёный коридор» – ветераны боевых действий проходят исследования и врачей в первоочередном порядке.

Вместе с установлением инвалидности в бюро МСЭ пациент получает индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). В ней прописаны рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации (костыли, коляска, ортопедическая обувь и пр.).

В Памятке также говорится: если на этапе направления на освидетельствование имеются такие документы, как заключение военно-врачебной комиссии минобороны или федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба, с указанием причинно-следственной связи травмы, ранения или контузии с исполнением обязанностей военной службы, их тоже надо предоставить в бюро МСЭ.

В дальнейшем причина инвалидности может быть изменена. Заявление об этом можно подать через портал Госуслуг (раздел «пособия, пенсии, льготы»), через сайт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области» (раздел «Работа с обращениями граждан и организаций»), по почте на адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 43, стр. 1 или через бюро МСЭ по месту жительства. Причина инвалидности изменяется с даты предоставления документов, дополнительное освидетельствование и новое направление не требуется.

Фото: Врач-терапевт Елена Маннанова помимо ежедневного приёма пациентов оформляет направления на МСЭ