Дорожникам Ленобласти вручили заслуженные награды

Перед вручением наград Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что с каждым годом все больше областных дорог соответствуют общероссийским и даже мировым стандартам. За последние пять лет в регионе построено и реконструировано 22,4 км региональных автодорог. Одним из самых ярких событий этого года стало открытие первого участка Западного обхода Мурино.

«Ленинградская область входит в тройку самых крупных транзитных регионов России. Все федеральные трассы, магистрали в Ленинградской области становятся современными и безопасными полотнами с четырехполосным движением, с современными инженерными сооружениями. Процент региональных дорог, которые соответствуют самым высоким стандартам, становится больше. Наша задача — это, конечно же, сохранить все трудовые коллективы и традиции, а также создать все условия, чтобы дорожная отрасль работала, как отлаженный часовой механизм», - сказал Александр Дрозденко.

Депутат Андрей Лебедев также поблагодарил дорожников за профессиональную работу, поздравил с грядущим праздником и вручил Благодарности и Почетные дипломы Законодательного собрания отличившимся.

Всего сегодня почётных наград были удостоены 24 работника дорожной сферы региона. Среди награждённых — машинисты, водители, дорожные рабочие и ведущие специалисты.

По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области

Фотографии Сергея Вдовина