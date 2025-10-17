19 октября в Гатчине снова побегут

Ожидается, что в «Кроссе лыжников» примет участие около 600 человек. На этом старте по результатам жеребьевки спортсмены начинают дистанцию парами с интервалом в 30 секунд, что сохраняет интригу по выявлению победителей до финиша последнего участника.

Впервые за всё время проведения соревнований на финише бегунов будут ждать памятные медали. После этого все желающие смогут посетить мобильную баню, чтобы восстановить силы.

Ждем вас 19 октября 2025 года в 9:00 на старте «Кросса лыжников» в Гатчине.

Екатерина Мотуз

Фото предоставлено организаторами мероприятия