19 октября в Гатчине снова побегут
На этот раз «Кросс лыжников». История этого забега берет свое начало еще в середине 1960-х годов, он много менял место проведения, но вот уже более 30 лет проводится в Гатчине. Старт и финиш по сложившейся традиции располагается на пересечении улиц Крупской и Рощинской, а маршрут забега проложен по дорожкам парка "Зверинец" и лесопарка "Орлова роща".
Ожидается, что в «Кроссе лыжников» примет участие около 600 человек. На этом старте по результатам жеребьевки спортсмены начинают дистанцию парами с интервалом в 30 секунд, что сохраняет интригу по выявлению победителей до финиша последнего участника.
Впервые за всё время проведения соревнований на финише бегунов будут ждать памятные медали. После этого все желающие смогут посетить мобильную баню, чтобы восстановить силы.
Ждем вас 19 октября 2025 года в 9:00 на старте «Кросса лыжников» в Гатчине.
