Гатчинские волейболисты – серебряные призеры
В Выборге 11 октября прошло Первенство Ленинградской области по волейболу среди юношей 2009–2010 года рождения. Участие приняли и гатчинские спортсмены.
Рубрики: Спорт
Волейболистам из Гатчинской спортивной школы № 3 удалось обыграть команды из Всеволожска, Тихвина. В полуфинале ребята выиграли матч против команды из Соснового Бора – это исторический момент для нашей команды. В финале гатчинские спортсмены уступили выборжанам.
По итогам соревнований команда Гатчинской спортивной школы № 3 завоевала второе
место. Лучшим игроком команды признан связующий – Егор Коновалов. Трое спортсменов приглашены на сборы для подготовки к Первенству Северо-Западного федерального округа в составе сборной Ленинградской области.
Поздравляем спортсменов и их тренера Антона Иванова с отличным результатом!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.