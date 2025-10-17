Гатчинские волейболисты – серебряные призеры

Волейболистам из Гатчинской спортивной школы № 3 удалось обыграть команды из Всеволожска, Тихвина. В полуфинале ребята выиграли матч против команды из Соснового Бора – это исторический момент для нашей команды. В финале гатчинские спортсмены уступили выборжанам.

По итогам соревнований команда Гатчинской спортивной школы № 3 завоевала второе

место. Лучшим игроком команды признан связующий – Егор Коновалов. Трое спортсменов приглашены на сборы для подготовки к Первенству Северо-Западного федерального округа в составе сборной Ленинградской области.

Поздравляем спортсменов и их тренера Антона Иванова с отличным результатом!